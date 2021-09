In diesem Buch erfahren Kinder alles, was sie über Fleischkonsum und Tierhaltung wissen müssen

Christoph Drösser und Nora Coenenberg (Ill.), "Es geht um die Wurst. Was du wissen musst, wenn du gern Fleisch isst". € 14,40 / 112 Seiten. Gabriel, Stuttgart 2021. Ab acht Jahren. Foto: Gabriel

Wir Menschen sind Allesfresser, daher sind auch viele Formen der Ernährung möglich: Ovo-Lacto-Vegetarier etwa essen kein Fleisch, aber Eier und Milchprodukte, Pollotarier machen einen Bogen um rotes Fleisch, essen aber Geflügel. In diesem interessanten Kindersachbuch erfährst du diese und jede Menge anderer spannender Fakten. Es wird gezeigt, dass nicht immer alles eindeutig und klar ist: Sicher ist es nicht gut, zu viel Fleisch zu essen, aber auch vegetarische Ernährung ist nicht grundsätzlich bedenkenlos. Immerhin braucht man für eine Veggie-Wurst viele Eier! Was ganz sicher ist: Nachdem du dieses Buch gelesen hast, wirst du sehr viel mehr über Fleischkonsum und Tierhaltung, die Auswirkungen auf die Umwelt und über alternative Ernährungsformen wissen als zuvor. Und in Zukunft jedenfalls klüger essen.