Nun geht es los: das Uni-Leben! Foto: APA/HANS PUNZ

"Was willst du einmal werden?" Eine Frage, die bereits Kinder umtreibt. Was stand nicht schon alles auf der Liste: Astronautin, Tierarzt, Schauspielerin, Meeresbiologe oder Rauchfangkehrerin. Über die Jahre ändern sich die Vorstellungen, reifen heran und werden klarer. Und schließlich ist es also so weit, und man steht, sofern der Traumberuf ein Studium erfordert, vor der Inskriptionsstelle oder dem Aufnahmetest.

Diesem letzten beziehungsweise ersten Schritt gingen unterschiedlichste Überlegungen voraus. Hat man im Fall, dass ein Aufnahmetest erforderlich ist, einen Plan B – oder setzt man alles auf eine Karte? Welche Aspekte des Studiums findet man interessant – bei welchen hat man Bedenken? Geht man rein nach dem Bauchgefühl und der Intuition? Gibt es in dem Bereich nach Studienabschluss überhaupt ausreichend Jobs und die Aussicht, sich selbst gut erhalten zu können? Oder studiert man in erster Linie ohnehin nur für sich, weil einen das Fach interessiert?

Liebe Erstsemestrige: Wie ist Ihr Entscheidungsprozess abgelaufen?

Wussten Sie schon immer, welche Richtung Sie einschlagen wollten? Welche Überlegungen gingen Ihrer Inskription voraus? Worauf freuen Sie sich, was bereitet Ihnen Sorge? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 1.10.2021)