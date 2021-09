Mit viel Druck haben sich alle bewegt und die größte Pendler-Region mit mehr als der Hälfte der Pendlerinnen und Pendler in Österreich ist auch an Bord beim Klimaticket. Foto: Matthias Cremer

Wien – Eigene Regionaltickets wird es am Freitag noch nicht geben. Aber der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) wird beim Start des Vorverkaufs am 1. Oktober nun doch beim Klimaticket an Bord sein. Das bestätigt man in den drei betroffenen Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Die Nutzung von Buslinien und Zügen in der größten Pendlerregion Österreichs ist damit in der neuen Netzkarte inkludiert.

Am Donnerstag wollen die drei Landeshauptleute in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Modalitäten präsentieren. Strittig war bis zuletzt die finanzielle Abgeltung für die zu erwartenden Einnahmenausfälle durch die Abwanderung von Zeitkartenbesitzern aus dem VOR in das teilweise deutlich billigere österreichweite Klimaticket in den von den im VOR zusammengeschlossenen drei Bundesländern.

Erheblicher Rabatt

Wie berichtet, wird das Ö-Klimaticket für Frühbucher (bis 25. Oktober) statt 1.095 nur 949 Euro kosten, was allein für Pendlerinnen und Pendler zwischen Wiener Neustadt und Wien (inklusive Kernzone) erhebliche Kostenvorteile bedeutet. Eine Jahreskarte auf dieser stark frequentierten Strecke kostet aktuell 1.548 Euro, während das "normale" neue Klimaticket um 1.095 Euro zu haben ist, also um schlanke 453 Euro billiger. Bei Buchung bis 26. Oktober spart man noch einmal, der Rabatt steigt auf 599 Euro.

Zeitkarten für den Übergang

Organisatorisch will man den kurzfristigen Anschluss an die anderen Bundesländer im VOR mit einer Übergangslösung stemmen. Um die Abonnenten bei der Stange zu halten und von einem Wechsel ins bundesweite Klimaticket für alle Öffis in ganz Österreich abzuhalten, sollen bestehende Strecken- und Netzkarten des VOR in den kommenden Wochen als Klimaticket gelten. Die vollständige Migration mit allen Jahreskarten wird nach wie vor für 12. Dezember angepeilt, da ist Winterfahrplanwechsel. Wer bis dahin zu viel gezahlt hat, bekommt die Differenz zurück beziehungsweise gutgeschrieben. Eine Änderung des Einziehungsauftrags bei der Bank sei ebenso wenig notwendig wie die Registrierung auf der neuen Plattform www.klimaticket.at.

Ein Viererticket

Wechseln müssten dann nur jene Öffi-Benutzer, die das österreichweite Ticket nutzen wollen. Ob sich das lohnt, müssen Nutzerinnen und Nutzer individuell entscheiden. Denn Niederösterreich, Wien und Burgenland planen, wie am Mittwoch informell bestätigt wurde, in vier Stufen: 365 Euro für Wien, 550 Euro für Niederösterreich und Burgenland, 900 Euro für alle drei und obendrauf ganz Österreich um 1.095 Euro –DER STANDARD berichtete exklusiv. (Luise Ungerboeck, 29.9.2021