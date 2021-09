Sie entwarfen sechs Baukörper mit kristallinen Formen, die zum umgebenden Grün des zentrumsnahen Parks in Dialog treten. Die Baukörper sollen in mehreren Etappen errichtet werden und dann ein Filmstudio, ein Ausbildungszentrum, die eigentliche Festivalhalle, ein Präsentationsforum für die Filmindustrie, Kinosäle und ein unterirdisches Filmmuseum beherbergen. Insgesamt werden knapp 42.000 Quadratmeter an Bruttogeschoßfläche entstehen.