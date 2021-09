15 Einzel- und Doppelzimmer werden im Schauspielhaus entstehen – bezugsfertig ab 1. Oktober. Foto: Schauspielhaus

Wien – Der Theaterbetrieb sieht sich nicht nur wegen der Pandemie vor neue Herausforderungen gestellt. Vieles wird derzeit hinterfragt, von der Überproduktion bis hin zu konkreten Produktionsstrukturen. Das Schauspielhaus Wien hat deshalb eine radikale Entscheidung getroffen und baut die Bühne in der Porzellangasse für fünf Monate in ein Hotel um: ein Künstlerhotel mit Residencies, in dem das Publikum von Freitag bis Sonntag übernachten kann.

Ziel ist es, nachhaltiger zu werden (ein Bühnenbild für den betreffenden Zeitraum statt mehrere), andererseits offener: Theater als Begegnungsraum.

Giovanna Bolliger und Stephan Weber haben 15 Einzel- und Doppelzimmer in alle Winkel des Theaters eingebaut, ausgestattet mit weißen Bademänteln und WLAN, aber WC und Bad am Gang. Die Acts der eingemieteten Künstlerinnen und Künstler aus diversen Disziplinen lassen sich in manchen Fällen sogar bequem vom Bett aus betrachten – über Glasscheiben mit Blick auf die Bühne. Der Raum ist für insgesamt einhundert Personen konzipiert, es gilt die 2,5G-Regel. Am Freitag geht es los, mit der Musikerin und Medienkünstlerin Rosa Anschütz, der Autorin Miroslava Svolikova und der Performerin Lisa Lie, die unterschiedliche Räume bespielen.

Öffnung in den Stadtraum

Inspirationsquelle für die temporäre Neudefinition des Hauses waren Künstlerhotels wie das legendäre Chelsea Hotel in New York City, vor allem aber geht es Direktor Tomas Schweigen um eine Öffnung hin in den Stadtraum – inklusive der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie dem Slash-Filmfestival, mit Universitäten oder Berufsschulen.

Als Besucher bucht man keine Acts, sondern Time-Slots, während derer man sich frei orientieren kann. Sehr günstig ist der Nachmittag um fünf Euro! Auch zwei Fernseh- und ein Radiokanal gehen on air, ebenfalls hausgemacht. Auch drei größere Inszenierungen sind im Hotelzeitraum eingeplant. Bis Februar heißt es also: einchecken. (afze, 29.9.2021)