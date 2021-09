Ex-Familienministerin Christine Aschbacher darf sich weiterhin Magistra nennen. Foto: APA/Neubauer

Ex-Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) darf ihren 2006 an der FH Wiener Neustadt erlangten Magistertitel behalten. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Mittwochnachmittag und – nach einer zwischenzeitlichen Löschung des Artikels– am Mittwochabend abermals, zeitgleich mit "Exxpress". Die FH Wiener Neustadt war vorerst für Anfragen nicht erreichbar, STANDARD-Recherchen bestätigen allerdings, dass Aschbacher den Magistertitel nach Abschluss des Verfahrens an der Fachhochschule behalten darf.

Gutachten eingeholt und Stellungnahme verfasst

Zur Erinnerung: Anfang Jänner dieses Jahres veröffentlichte der "Plagiatsjäger" Stefan Weber einen Blogeintrag, in dem er der Ministerin "Plagiate, falsche Zitate und mangelnde Deutschkenntnisse" attestierte. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat die FH bis Anfang Februar die "Rechtslage und die Begleitumstände" des Jahres 2006 evaluiert. Zudem trat die Fachhochschule im Jänner der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) bei. Hochschulen können die Agentur einschalten, um in prominenten Fällen eine externe Prüfung akademischer Vorwürfe zu veranlassen. Das tat die FH Wiener Neustadt auch.

Die ÖAWI hat daraufhin im Frühjahr eine externe Begutachtung von Aschbachers Arbeit beauftragt. Die Gutachten und die darauf basierende Einschätzung der ÖAWI-Kommission wurden der FH nach einem mehrere Monate dauernden Prozedere mittlerweile schon zugestellt, wie die ÖAWI dem STANDARD am Mittwochabend schreibt: "Nach ausführlicher interner Bewertung und Diskussion von Sach- und Rechtslage durch die Kommission der ÖAWI wurde eine abschließende schriftliche Stellungnahme verfasst und an die FH Wiener Neustadt sowie Frau Mag. (FH) Aschbacher übermittelt."

Über die Inhalte der Gutachten und ihrer Stellungnahme darf sich die ÖAWI allerdings selbst noch nicht öffentlich äußern, die "Krone" beruft sich in ihrem Bericht über das entlastende Resultat jedenfalls auf Aschbachers Umfeld. Demnach sei Aschbacher "sehr erleichtert". Die ÖAWI erklärt, man habe bei der Untersuchung die im Jahr 2006 an der FH Wiener Neustadt gültigen Regelwerke und Standards der wissenschaftlichen Redlichkeit erhoben und in die Bewertung einfließen lassen. Hinreichende Gründe für die Aberkennung des Titels konnten daraus offenbar nicht abgeleitet werden. Die letztlich maßgeblichen Entscheidungsgründe der Fachhochschule dürften der Öffentlichkeit wohl bald präsentiert werden.

Anlass für Rücktritt war eher Doktorarbeit

Die "Krone" schreibt, dass Aschbacher dennoch nicht in die Politik zurückkehren wolle. Wobei zu bedenken ist: Aschbachers Rücktritt im Jänner erfolgte hauptsächlich wegen der Empörung und des Amüsements über die 2020 in der Slowakei eingereichte Doktorarbeit im Fach Industriemanagement, weniger wegen der FH-Diplomarbeit. Die mittlerweile legendären Einlassungen, wonach "Annahmen wie Seepocken" sind, weil sie uns verlangsamen würden, stammen ebenso aus der Doktorarbeit wie absurde Formulierungen à la "Ich werde rollen und tun es" sowie die meisten Plagiatsvorwürfe respektive massiven Textkonkordanzen.

Zu dieser Causa waren am Mittwoch vorerst keine Neuigkeiten in Erfahrung zu bringen. Im August schrieb die TU Bratislava dem STANDARD, dass sie eine neunköpfige Sonderkommission eingerichtet habe, um den Fall zu prüfen. Diese bestehe aus hausinternen Verantwortlichen für das Doktorratsstudium, Professoren anderer Unis sowie ausländischen Experten für Forschungsintegrität. Die Sonderkommission habe wiederum ausländische Experten beauftragt, Gutachten zur wissenschaftlichen Redlichkeit von Aschbachers Forschung samt ihrer Doktorarbeit zu erstellen. Die Gutachten lägen aber noch nicht vor, hieß es im August. Sobald diese eintrudelten, werde die TU Bratislava ihre Schlüsse in der Causa ziehen. (Theo Anders, 29. 9. 2021)