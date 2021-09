Erfolg für Rene Aufhauser und die Jungbullen. Foto: imago images/Fotostand

Grödig – Salzburgs Fußball-Nachwuchs hat in der UEFA Youth League im zweiten Anlauf erstmals voll angeschrieben. Die von Liefering-Trainer Rene Aufhauser gecoachte U19-Auswahl feierte am Mittwochnachmittag in Grödig gegen OSC Lille einen klaren 3:1-Erfolg. Im Gegensatz zum Auftakt-0:2 beim FC Sevilla passte diesmal die Effizienz bei Roko Simic und Co. Dem 18-jährigen Kroaten gelang ein Doppelpack (32./Elfmeter, 49.). Zudem trug sich Dijon Kameri (65.) in die Schützenliste ein.

Vor dem Elfmeter wurde Thomas Schiestl von Kevin Mercier gefoult. Vor dem zweiten Treffer von Simic, der in der 2. Liga für Liefering in acht Spielen fünfmal getroffen hat, hatte Justin Omoregie die Stange getroffen. Für das dritte Tor war Kameri aus sieben Metern nach Schiestl-Hereingabe verantwortlich. Der Schlusspunkt war den Gästen vorbehalten, Yakine Said (89.) sorgte für Resultatskosmetik.

Vergangenes Jahr war die Youth League, die Salzburg 2017 sensationell für sich entschieden hatte, aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. (APA, 29.9.2021)

Ergebnisse der UEFA-Youth-League vom Mittwoch

Gruppe G , 2. Runde:

Red Bull Salzburg – OSC Lille 3:1 (1:0). Tore: Simic (32./Elfmeter, 49.), Kameri (65.) bzw. Said (89.)