Der Chef des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, will das Buch von Peter Pilz (Kurz: Ein Regime) "einziehen" lassen. Man kann so viel sagen, dass Holzer ziemlich oft und ziemlich heftig in dem Buch vorkommt. Holzer war Leiter der "Sonderkommission Ibiza", später in "Soko Tape" (für das Ibiza-Video) umbenannt. Man kann sagen, dass Holzer ein großzügiger Vorgesetzter war.

Andreas Holzer war Leiter der "Sonderkommission Ibiza". Foto: imago images/SEPA.Media/Martin Juen

Ein Beamter der Soko Tape schickte nämlich an H.-C. Strache eine sogenannte "Kopf hoch"-SMS: "Lieber H.C., ich hoffe auf einen Rücktritt vom Rücktritt ... Die Politik braucht Dich!"

Diese Loyalitätsbekundung eines Kriminalbeamten in der Ibiza-Soko gegenüber einer Ibiza-Hauptfigur störte Holzer aber nicht weiter: "(...) ist dann von mir festgestellt worden (...), dass das Nichtvorliegen eines Freundschaftsverhältnisses und die Transparenz aus meiner Sicht ausreichen" (Aussage im U-Ausschuss).

Die ermittelnde WKStA fühlte sich von Holzer in der Sache weniger gut behandelt, aber dafür genoss er sonst in der Justiz Wertschätzung. Am 11. Juni 2020 schrieb der (suspendierte) Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, an Holzer: "Wenn Sie Unterstützung brauchen, ich bin noch da, Sie sind ein grader Michl." Holzer: "Danke, das freut mich. Ich schätze Sie ebenfalls so ein." Pilnacek: "Dann hoffe ich, dass wir nicht gemeinsam untergehen." Holzer: "Wenn, aber mit Stil ..." (Hans Rauscher, 29.9.2021)