Es waren ungewöhnlich scharfe Worte. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wirft den großen Lebensmittelhändeln Spar, Rewe und Hofer unfaire Geschäftspraktiken vor, sie spricht gar von zum Teil "erpresserischen Zuständen".

Der Handel sei so dominant gegenüber den landwirtschaftlichen Erzeugern, dass er de facto die Preise diktiere, sagte sie dem "Profil". Wenn die Preise für Konsumenten steigen, schöpfe das der Handel ab. Und wenn er es gerade billig braucht, weil Preiskampf ist, werden die Erzeuger einfach unter Druck gesetzt, so Köstinger.

Aber was ist dran an diesen Vorwürfen? Stehen die heimischen Landwirte tatsächlich derart unter Druck? Falls ja, was kann getan werden – und wie sieht eine moderne Landwirtschaftspolitik im 21. Jahrhundert aus?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei im Videotalk sind: Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger sowie Rainer Will, der als Chef des Handelsverbands die Interessen von Spar, Rewe und Co vertritt. Zu Gast ist die Ökonomin Agnes Kügler, spezialisiert unter anderem auf Wettbewerbsrecht. Mitdiskutieren werden weiters der Milchbauer Ernst Halbmayr und der Landwirt Christian Bachler, der als "Wutbauer" in den Medien Bekanntheit erlangte.

Stellen Sie ihre Fragen

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Stellen Sie Ihre Fragen! Was brauchen die Landwirte in Österreich, müssen die Konsumenten mehr bezahlen für Fleisch, Milch und Co, oder liegen die Probleme woanders? Über all das wollen wir diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (red, 30.9.2021)