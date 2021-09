Der Feuerwehreinsatz dauerte bis 7 Uhr am Donnerstagmorgen. (Symbolbild) Foto: imago images/Martin Wagner

Bregenz/Dornbirn – Beim Brand einer Lagerhalle in Dornbirn sind in der Nacht auf Donnerstag mehrere Personen verletzt worden. Laut Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle wurden drei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, zudem verletzte sich ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht. Die im Bereich eines Steinbruchs gelegene Lagerhalle brannte völlig aus. Die Brandursache war vorerst unklar, man werde Ermittlungen dazu aufnehmen, erklärte die Polizei.

Ein Anrainer alarmierte gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr. Er berichtete von sichtbarem Feuer und von Explosionen, die von in der Halle gelagerten Gasflaschen herrührten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Dornbirn, die mit rund hundert Mann im Großeinsatz stand, berichtete der APA von schwierigen Löscharbeiten. "Für einen Inneneinsatz war die Lage zu gefährlich, wir konnten nur einen Außenangriff durchführen – und auch diesen unter Atemschutz", erklärte ein Sprecher. Eine Herausforderung sei auch der große Wasserbedarf gewesen. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden, erst gegen 7 Uhr habe man "Brand aus" geben können. (APA, 30.9.2021)