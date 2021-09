Wien – Ö3 ist mit einer neuen Herbstkampagne on air. Die Headlines und der Look erinnern an politische Parolen, Spruchbänder und Fahnen, "sind aber mit ganz viel Augenzwinkern zu sehen", wie es in einer Aussendung heißt.

Für die Umsetzung ist wieder Jung von Matt/Donau verantwortlich, Kreativgeschäftsführer Werner Singer: "Pointiert treiben wir die Neuerung von Ö3 auf die Spitze – und sorgen mit einer Kampagne voll Mut und Witz für viel Aufmerksamkeit und Neugierde."

Neben klassischen OOH-Flächen werden auch Rollingboards, Print, Social Media und Online-Werbemittel bespielt.

(red, 30.9.2021)