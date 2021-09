2001 war das Label mit "Toy" nicht zufrieden, jetzt wird die Platte posthum doch veröffentlicht. Foto: Reuters

London – Ein bisher nicht offiziell veröffentlichtes Album des 2016 verstorbenen britischen Rocksängers David Bowie soll gut 20 Jahre später doch noch erscheinen. Die im Jahr 2001 aufgenommene Platte "Toy" werde am 7. Jänner 2022 als dreiteilige CD-Box und auf sechs Vinyl-Scheiben erscheinen, berichtete der Sender BBC. Auf der Bowie-Webseite wurde darauf hingewiesen, dass "das legendäre unveröffentlichte Album" einen Tag vor dem 75. Geburtstag der Pop-Ikone herauskomme.

2011 geleakt

Fans können schon jetzt einen Vorgeschmack bekommen und die ausgekoppelte Single "You've Got A Habit Of Leaving" hören. 2011, zehn Jahre nach der Aufnahme, war "Toy" bereits online geleakt worden. Das Album sei "wie ein festgehaltener Moment der Freude, des Feuers und der Energie", sagte Bowies Produzent Mark Plati in einem Statement. Das Cover zeigt Bowies erwachsenes Gesicht, das als Fotomontage auf dem Kopf eines Babys zu sehen ist.

Ursprünglich hätte das Album bereits kurz nach seiner Entstehung veröffentlicht worden sollen. Bowies Plattenlabel Virgin soll jedoch dem BBC-Bericht zufolge nicht voll überzeugt davon gewesen sein. Der gebürtige Brite Bowie (bürgerlich David Robert Jones) starb am 10. Jänner 2016 – nur zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag – in seiner Wahlheimat New York an Krebs. Er gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. (APA, 30.9.2021)