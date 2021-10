1. Marc O`Polo mit neuem Standort in Wien

Marc O`Polo brefindet sich nun mit einer neuen Filiale auf der Kärntner Straße. Foto: Marc O’Polo

Marc O’Polo hat in der Wiener Kärntner Straße 9 mit dem neuen Store-Konzept "Scandinavian Studio" einen neuen Standort bezogen. Auf rund 150 Quadratmetern werden die Casual Linie für Damen und Herren sowie Schuhe, Accessoires, Unterwäsche und Brillen angeboten. Nach München Pasing, Sylt, Hamburg und Freiburg hat die Marke den fünften Store im neuen Design eröffnet.

Marc O’Polo

Kärntner Straße 9, 1010 Wien

www.marc-o-polo.com





2. Rani Bageria und Rosa Rendl sind in der Wiener Kirchengasse anzutreffen

Schuhe von Rani Bageria Foto: Irina Gavrich

Die Designerin Rani Bageria hat den Store in der Kirchengasse 24 im 7. Wiener Bezirk bezogen: Vorläufig bis Ende Januar verkauft sie Schuhe, demnächst auch Strick, daneben gibt es Unterwäsche von Rosa Rendl sowie Keramik-Accessoires.

Rani Bageria & Rosa Rendl

Kirchengasse 24, 1070 Wien

www.ranibageria.com





3. Das Forward Festival im Gartenbaukino ist zurück

Foto: Victor G. Jeffreys

Das Forward Festival kehrt am 7. und 8. Oktober zurück ins renovierte Wiener Gartenbau-Kino. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann das Festival auch via Livestream miterleben. Nach ausverkauften Stationen in München, Hamburg und Berlin zieht das Festival nun in Wien ins Finale. In der österreichischen Hauptstadt versucht Stefan Sagmeister mit seinem Vortrag "How to have an idea" die Blockaden in den Köpfen von Kreativen zu lösen. Neben Stefan Sagmeister ist die Film-Grafikdesignerin Annie Atkins zu Gast, sie wird über die (digitale) Fotoproduktion während des Lockdowns und ihre Zusammenarbeit mit Wes Anderson sprechen, außerdem ist der Fotograf Martin Parr zugegen. Im Rahmen des Festivals erscheint das dazugehörige "Forward Magazine".

Forward Festival





4. Ausstellung "Under The Mushrooms" im Kunsthaus Wien

Alma Bektas, Lepidoptera Foto: Alma Bektas, Lepidoptera

In der Ausstellung "Under the Mushrooms" beantworten 31 ausgewählte Protagonisten und Protagonistinnen in einem selbstgedrehten Video Fragen, die sie bewegen, außerdem werden sie von den Fotografen und Fotografinnen Margarita Keller, Susanne Hofer, Eylül Aslan, Mario Ilic, Mafalda Rakoš und Maša Stanić in ihrem Lebens- und Arbeitsraum porträtiert. Von 5. bis 7. Oktober 2021 wird "Under the Mushrooms" im Rahmen einer Ausstellung im Kunsthaus Wien präsentiert. Die Ausstellungseröffnung ist am 5. Oktober 2021 um 19 Uhr.

"Under the Mushrooms" im Kunsthaus Wien





3. Susanne Bisovsky entwirft Kostüme für die Staatsoper

Die Modedesignerin Susanne Bisovksy wurde im vergangenen Jahr mit dem österreichischen Staatspreis, dem "Outstanding Artist Award" in der Kategorie Modedesign ausgezeichnet. An der Wiener Staatsoper werden ab November im Rahmen der Premiere von "Im siebten Himmel" ihre Kostüme für Martin Schläpfers Ballett "Marsch, Walzer, Polka" zu sehen sein.

Staatsoper Wien, ab 14. November

www.bisovsky.com

(red, 1.10.2021)