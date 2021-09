Foto: Nintendo

Am Mittwoch veröffentlichte der Nachrichtendienst Bloomberg einen Bericht, dass zumindest elf internationale Studios an Spielen für eine Nintendo-4K-Konsole arbeiten oder zumindest gearbeitet haben. Nintendo dementiert diese Behauptungen – wohl auch deshalb, weil bereits am 8. Oktober die Switch OLED erscheinen wird. Eine Auflösung von 4K wird diese neue Switch nicht unterstützen.

Dementi

"In einer Nachrichtenmeldung wurde fälschlicherweise behauptet, dass Nintendo Tools zur Verfügung stellt, um die Spieleentwicklung für eine Nintendo Switch mit 4K-Unterstützung zu ermöglichen. Um ein korrektes Bild bei unseren Investoren und Kunden zu gewährleisten, möchten wir klarstellen, dass dieser Bericht nicht wahr ist."

Nintendo widerspricht mit dieser Aussage den Zitaten im Bloomberg-Bericht, der die verschiedenen Spielehersteller sogar zitiert. Diese sprechen von Entwicklerkits für eine Nintendo Switch, die 4K unterstützen und sich bereits in ihrem Besitz befinden soll. Deshalb würden sie ihre Spiele auch für 4K optimieren – was keinen Sinn macht, wenn es wirklich keine Pläne für eine Switch 4K gibt.

Ein Erscheinen der 4K-Konsole soll Ende nächsten Jahres, also voraussichtlich im Weihnachtsgeschäft, geplant gewesen sein, so Bloomberg. Würde sich Nintendo jetzt gegen diese offenbar formulierten Pläne stellen, hätten die Entwickler umsonst ihre Zeit in die neue Technik gesteckt. Es kann aber auch sein, dass die Pläne vom Chipmangel durchkreuzt wurden und so alte Pläne neu geschrieben werden mussten.

Rückendeckung für sein Dementi bekommt Nintendo von einer im Bericht erwähnten Spielefirma, Zynga. Deren Sprecherin Sarah Ross widerspricht Bloomberg ebenfalls und sagt: "Zur Klarstellung: Zynga hat kein 4K-Entwickler-Kit von Nintendo."

OLED im Oktober

Nächste Woche, genauer gesagt am 8. Oktober, erscheint die neue Switch OLED: kein 4K und kein wirklich besserer Chip, dafür ein größerer Bildschirm und einige andere Neuerungen, die durchaus Sinn machen. Der STANDARD wird zum Release einen genaueren Blick auf die Switch OLED werfen und sagen, ob ein Neukauf lohnt. (aam, 30.9.2021)