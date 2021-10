Was gibt es Besseres, als von Kaffeeduft am Wochenende geweckt zu werden? Und zum richtigen Munterwerden braucht es mindestens eine Tasse Kaffee – egal mit welcher Zubereitungsmethode. So rinnt bei manchen das schwarze Bohnengetränk durch die klassische und wieder hippe Filtermaschine, bei anderen steht die italienische Espressomaschine auf dem Herd, und wieder andere haben sich an die einfache und schnelle Zubereitung mit der Kapselmaschine gewöhnt. Kein Wunder, denn Kaffee zählt zu den beliebtesten Getränke hierzulande und wird von immerhin knapp 90 Prozent getrunken. So lässt sich auch der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch erklären, der bei durchschnittlich 162 Liter liegt.

Mit oder ohne Gadse: Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/LindaRaymond

Kaffee in jeder Lebenslage

Aber nicht nur in den eigenen vier Wänden ist das Heißgetränk beliebt. Ein Büroalltag ohne Kaffeepausen – undenkbar! Ein Stadtbummel ohne Pause in einem Kaffeehaus – ebenso undenkbar! Und Wien hat hier einige traditionsreiche Einkehrmöglichkeiten zu bieten, zählte die Bundeshauptstadt im vergangenem Jahr doch immerhin 970 aktive Kaffeehäuser, wo man von grantigen Kellnern – so ihr Ruf – Melange, Einspänner und Co auf dem Silbertablett serviert bekommt.

Und auch wenn zu viel Kaffee für den Körper sicher nicht förderlich ist, so kann die Wissenschaft zumindest hier entwarnen, was Franz Kafka schon lange wusste: "Kaffee dehydriert den Körper nicht. Ich wäre sonst schon Staub."

Wo gehen Sie gerne auf einen Kaffee?

Und wo gibt es den besten Kaffee? Wie trinken Sie Ihren Kaffee, und welche Zubereitungsart macht den Genuss für Sie vollkommen? Tauschen Sie sich im Forum zum Tag des Kaffees aus! (wohl, 1.10.2021)