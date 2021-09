Auf nach Doha! Foto: APA

Doha – Die spannende Formel-1-WM 2021 umfasst doch 22 Rennen. Katar springt für Australien ein und wird mit dem Flutlicht-Kurs in Losail bei Doha am 21. November seine Formel-1-Premiere feiern. Zudem hat der Gastgeber der Fußball-WM 2022 einen 2023 beginnenden Zehnjahresvertrag mit Liberty Media abgeschlossen.

Katar ergänzt damit heuer im WM-Kalender ein Mittel-Ost-Quartett mit den weiteren Läufen in Bahrain (schon im März gefahren), Saudi-Arabien am 5. und dem WM-Finale am 12. Dezember in Abu Dhabi. In Losail ist seit längerem die MotoGP regelmäßig mit ihrer Saisoneröffnung zu Gast. (APA, 30.9.2021)