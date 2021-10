Der Wolkenbügel, Wien:

Das Architekturbüro Dietrich | Untertrifaller Architekten mit Büros in Bregenz, St. Gallen, Paris und München ist international tätig. Für das dieses Jahr von der Jury ausgewählte Haus in den Wiener Weinbergen gilt: Das gut 1.700 Quadratmeter große Grundstück am Stadtrand ist gen Norden orientiert und extrem steil, die Zufahrt ist schwierig, und die Bebauungsbestimmungen waren streng. Das Wiener Büro reagierte entsprechend: Zu viert bewohnt die Bauherrenfamilie einen allseitig verglasten, 36 Meter langen Riegel mit außen liegendem, grafitgrauem Stahltragwerk, der zwölf Meter weit auskragt. Halt findet er auf einem massiven Sockel aus händisch gestocktem Beton, dessen Höhe dem Verlauf des Hanges folgt.