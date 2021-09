Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will problematische Handelspraktiken bestrafen. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Ein neues Gesetz gegen unfaire Geschäftspraktiken soll Bauern vor der Marktmacht des Handels schützen. In der Bestimmung werden unfaire Praktiken konkret benannt und können geahndet werden, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag bei einem Pressetermin mit Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger. Das Gesetz basiert auf einer EU-Richtlinie und hätte schon im Mai umgesetzt werden sollen. Nun soll es am 1. Jänner 2022 in Kraft treten.

Zu den im Entwurf genannten unfairen Praktiken gehören etwa die verspätete Bezahlung verderblicher Lebensmittel, Auftragsstornos in letzter Minute, einseitige Vertragsänderungen, die womöglich sogar rückwirkend kommen, oder die Verweigerung eines schriftlichen Vertrags. Das Gesetz sieht auch eine weisungsfreie Ombudsstelle vor, die anonymen Hinweisen nachgehen soll und hinter der Bundeswettbewerbsbehörde bzw. Kartellgericht stehen. Der Strafrahmen für Verstöße gegen das Gesetz betrage bis zu 500.000 Euro.

Köstinger stellte am Donnerstag den Gesetzesentwurf vor, der an sich federführend in den Zuständigkeitsbereich von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) fällt und nun in Begutachtung geht. Basis ist eine EU-Richtlinie vom April 2019 "gegen unfaire Geschäftspraktiken entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette" (EU 2019/633), die Österreich schon im Mai hätte umsetzen sollen. Mit dem aktuellen Vorschlag wende Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren ab, räumte Köstinger ein. Verzögert habe sich das Gesetz wegen des Regierungswechsels 2019 und dann der Corona-Krise. (red, APA, 30.9.2021)