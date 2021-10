Susanna Bihari ist in Innsbruck aufgewachsen, nun lebt sie in Wien und Oberösterreich als freischaffende Schauspielerin, Sprecherin, Kulturproduzentin und Autorin. Seit 2014 leitet sie gemeinsam mit Regisseur und Stückautor Ulf Dückelmann das Festival "Theaterzeit" in Freistadt, wo sie neben ihrer Tätigkeit der Festivalintendanz auch regelmäßig als Darstellerin auf der Bühne steht. Zudem initiiert sie mit ihrem Verein "kult:Mühlviertel" verschiedenste transnationale Kunst- und Kulturprojekte.

Nun ist ihr erster Gedichtband "3 x Liebe" erschienen. Robert Newald hat sie besucht und Fotos samt einer Leseprobe mitgebracht:

ICH BAU MIR MIT DIR MEIN TRAUMA

ich leg dir meine liebe gestapelt als holzscheithaufen zum zertreten hin

ich schau mir ganz echt in der nähe an

was liebe wahrscheinlich alles nicht ist

ich stell mich vor dich

ich blicke frontal innen ist ausgeräumt

ich kann belanglos herzen schicken ich schnulze dich an alles klar

ich bau mir ein dornröschenschloss aus beton wie ein atomkraftwerk

ich zimmere mich ein bis ich explodiere

(1.10.2021)