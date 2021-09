Gewessler präsentierte die Einigung gemeinsam mit den Landeshauptleuten der Ostregion. Foto: imago images/SEPA.Media

Wien – Am Mittwoch war es schon durchgedrungen, am Donnerstag ist es bestätigt worden: Das österreichweite Öffi-Klimaticket startet am 26. Oktober. Nun sind auch die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland mit dabei, gab Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) gemeinsam mit den drei Landeshauptleuten in Wien bekannt. Der Vorverkauf der zuvor als 1-2-3-Ticket geplanten Netzkarte beginnt bereits am Freitag.

"Die Zeit des Wartens hat jetzt ein Ende – das Klimaticket ist komplett", freute sich Gewessler. Mitte August hatte die Ressortchefin bereits verkündet, dass das nunmehr so genannte Klimaticket Now auf jeden Fall ab dem Nationalfeiertag gültig sein wird – notfalls auch ohne den Verkehrsverbund Ostregion. Mehr als 40 Verhandlungsrunden hatte es damals mit dem VOR bereits gegeben, eine Einigung war zunächst nicht absehbar. Kurz vor dem geplanten Vorverkaufsstart des Tickets ist es nun schnell gegangen.

Frühbucherpreise

Ab am Freitag bis zum Nationalfeiertag kostet die österreichweite Jahreskarte 949 statt 1.095 Euro. Für alle unter 26 und für Senioren gibt es eine Ermäßigung auf 821 Euro, mit den 15 Prozent Rabatt zum Start sind es 699 Euro.

Das nunmehrige Klimaticket gilt als Prestigeprojekt der Grünen und ist auch Teil des Regierungsprogramms mit der ÖVP. Umgesetzt wird es allerdings anders als vorgesehen. Ursprünglich war die Netzkarte mit drei Stufen als 1-2-3-Ticket geplant. Vorgesehen war in der 3er-Stufe, um 1.095 Euro im ganzen Land mit allen Öffis fahren zu können. Weiters war geplant, um einen Euro pro Tag in einem Bundesland (365 Euro) und um zwei Euro pro Tag zusätzlich in einem Nachbarbundesland unterwegs sein zu können (730 Euro).

Bundeslandtickets

Die Bundesländer sind bei den 365 Euro pro Jahr allerdings – mit Ausnahme Wiens – nicht an Bord. In Vorarlberg kostet die Bundeslandkarte 385 Euro, in Salzburg 595 und in Tirol 509,40. Am teuersten ist Oberösterreich mit 695 Euro. Bei der nunmehr erzielten Einigung werden das Burgenland und Niederösterreich – wie von diesen gefordert – eine Region. Das Bundeslandticket kostet dafür 550 Euro. Außerdem wird um 915 Euro ein gemeinsames Ticket in der Ostregion inklusive Wien angeboten.

Mit dem Klimaticket Now ist es möglich, jeden Linienverkehr (öffentlicher und privater Schienenverkehr, Stadtverkehr und Verkehrsverbünde) in einem bestimmten Gebiet zu nutzen. Es wird ab Freitag im Vorverkauf online, bei allen Schaltern von ÖBB und Westbahn und auch bei allen Vertriebsstellen der teilnehmenden Verbünde erhältlich sein. (APA, 30.9.2021)