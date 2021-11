Corona-Virus

212 Postings

Booster-Impfung für alle ab 18 Jahren schon nach sechs Monaten

Das Impfgremium empfiehlt den dritten Stich ein halbes Jahr nach der Zweitimpfung. Neue Maßnahmen treten am 8. November in Kraft. Weitere Verschärfungen werden am Freitag diskutiert.