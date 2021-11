Coronavirus

352 Postings

Weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Vorbereitung

Innerhalb einer Woche betrug das Plus auf den Corona-Intensivstationen 85 Personen. In Wien werden am Donnerstag Maßnahmen beraten, am Freitag folgt ein Bund-Länder-Gipfel. Auch ein Lockdown wird diskutiert