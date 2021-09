In dieser Galerie: 2 Bilder Karl Schmidhofer muss nach kurzer Amtszeit aus privaten Gründen zurücktreten. Foto: APA/BARBARA GINDL Roswitha Stadlober übernimmt die ÖSV-Spitze. Foto: APA/BARBARA GINDL

Innsbruck – ÖSV-Präsident Karl Schmidhofer hat am Donnerstag in Innsbruck überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der 59-Jährige Steirer wurde am 19. Juni zum Nachfolger von Peter Schröcksnadel gewählt und gibt sein Amt nun wieder ab.

Schmidhofer und der ÖSV hatten zu einer Pressekonferenz am Bergisel eingeladen. Ein "Ausblick auf die kommenden Monate" stand am Programm. Dann kam alles anders. Ein Unglücksfall in der Familie soll der Grund für den Rückzug sein. "Es war klar, dass ein Unternehmen wie der ÖSV meine ganze Kraft brauchen wird", hatte Schmidhofer nach seiner Wahl im Juni gesagt.

Das Amt übernimmt Roswitha Stadlober. Die 58-jährige Salzburgerin war bisher als Vizepräsidentin des Österreichischen Skiverbandes eingesetzt. (red, 30.9.2021)