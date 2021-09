Die Stiegenhäuser wurden betoniert, die dreigeschoßigen Trakte mit Staffelgeschoß obendrauf sind aber reine Holzbauten aus vorgefertigten vollgedämmten Holzrahmenbauwänden und Brettsperrholzdecken. "Nach längerer Pause hat eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft in Wien erstmals wieder eine größere Wohnanlage in Holzbauweise errichtet, was im Rahmen des straffen Kostenrahmens eindrucksvoll gelang", so die Jury.