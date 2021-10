Vinz (Vincent Cassel) will einen Freund rächen, der bei einem Verhör auf dem Polizeirevier schwer verletzt wurde – "Hass", 22.00, Arte.

Foto: Le Pacte

19.40 REPORTAGE

Re: Zurück zur Wildnis – Mensch und Natur im Einklang "Rewilding" heißt ein neuer Trend. Ob im eigenen Vorgarten oder in einer großen Region: Zur Artenvielfalt auf der Erde trägt jedes noch so kleine Ökosystem bei. Weltweit sprießen Ideen aus dem Boden, wie Pflanzen, Tiere und Menschen miteinander leben können. Bis 20.15, Arte

20.15 WIRTSCHAFTSWUNDER

Die Affäre Borgward (D 2018, Marcus O. Rosenmüller)Für Hunderttausende ist Borgwards "Isabella" das erste eigene Auto nach dem Krieg. Doch 1961 geht der Automobilhersteller Carl F. W. Borgward (gespielt von Thomas Thieme) pleite, ausgerechnet in Bremen, dem damals reichsten Bundesland. Der Film zeichnet Aufstieg und Fall des Autokonstrukteurs Borgward nach. Bis 21.40, 3sat

20.15 KLAMAUKIG

Mädlstrip (Snatched, USA 2017, Jonathan Levine)Für die unternehmungslustige Verkäuferin Emily Middleton geht alles schief. Gerade fristlos gekündigt, wird sie auch noch von ihrem Freund verlassen. Kurzerhand nimmt sie ihre Mama Linda als Ersatz mit auf die Reise ins Luxusresort in Ecuador. Amy Schumer begibt sich mit Goldie Hawn auf einen Roadtrip durch Südamerika. Lustig. Bis 22.00, ATV

22.00 VERLORENE JUGEND

Hass (La Haine, F 1995, Mathieu Kassovitz)Nachdem ein Jugendlicher durch einen Polizisten schwer verletzt wurde, bricht in einer Pariser Banlieue der Aufstand aus. Es ist ungewiss, ob der Bub überlebt. Sein Freund Vinz will ihn rächen. Mathieu Kassovitz zeigt Jugendliche, die keinen Platz in der Gesellschaft gefunden haben. Sein Film wurde bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet.

Bis 23.35, Arte

22.25 STEVE MCQUEEN

Papillon (USA 1973, Franklin J. Schaffner) Spannende Flucht von der Teufelsinsel. Mit Steve McQueen, Dustin Hoffman und einem schönen Fehler in der Schlussszene: Achten Sie auf den gut sichtbaren Taucher, der die

beiden Geflüchteten durchs Wasser zieht. Film nach dem autobiografischen Roman von Henri Charrière. Bis 0.50, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Der Perückenmacher von Paris– Hairstylist im 18. Jahrhundert Im Paris des 18. Jahrhunderts kreiert der Perückenmacher Léonard Minet heimlich Damenfrisuren. Das war damals ein Affront, denn die Haare fremder Frauen anzugreifen galt als unschicklich. Mit seinen Entwürfen traf er den Zeitgeist: Das Tragen des eigenen Haars wird zum Symbol der Aufklärung und verdrängt langsam das Statussymbol Perücke. Bis 23.20, ORF 2

0.30 MAGAZIN

Tracks: Hip-Hop-Special Die Loop-Economy: wie heute die großen Rap-Hits entstehen. / Tajana B. Williams Kurzfilm Just Dance: Back Beat als eine Hommage an schwarze Tänzerinnen und Tänzer. / BbyMutha live in Berlin – Rapperin ohne Kompromisse. Bis 1.00, Arte