Francesco Totti (Pietro Castellitto) will nicht wahrhaben, dass seine Karriere bald vorbei ist. Die Sky.Serie Serie "Totti – Il Capitano" lässt seine letzten zwei Jahre im Dienste des AS Roma Revue passieren. Foto: Sky

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Francesco Totti auf Sky: Demontage einer Legende – Die Serie "Totti – Il Capitano" zeigt die schwierigen letzten zwei Jahre bei der AS Roma und das zerrüttete Verhältnis mit Trainer Spalletti

Podcast-Serienreif über Foundation": Die Serie zum wichtigsten Science-Fiction-Werk aller Zeiten – Thorben Pollerhof im Gespräch mit dem Historiker Johannes Preiser-Kapeller über das Sci-Fi-Epos und seine Ursprünge

"Untold: Breaking Point" auf Netflix: Der Kapitän namens Fish – Die Dokumentation erklärt, warum Tennisprofi Mardy Fish zum größten Match seiner Karriere nicht antreten konnte. Körperlich war er topfit, doch bis heute lebt er mit Angststörungen

Die Gender-Apokalypse: "Y: The Last Man" auf Disney+ – In der neuen Weltuntergangsserie ist großes Männersterben angesagt

Chef der slowenischen Nachrichtenagentur STA zurückgetreten – Nach erfolglosen Verhandlungen mit der Regierung über die überfällige Staatsfinanzierung

"Radio für alle!": Neue Ö3-Kampagne von Jung von Matt/Donau – Headlines wie "Viva la Mainstream!" und die Grafik erinnern an politische Parolen, Spruchbänder und Fahnen

Godzilla, Schauplatz Gericht, dunkle Seiten – TV-Tipps für Donnerstag – Re: Streit um Motorradlärm, Eco, Stöckl, Talk im Hangar 7 – dazu die Radiotipps

