Robert Gardos gewann in fünf Sätzen. Foto: imago images/Xinhua

Cluj-Napoca – Sowohl das österreichische Tischtennis-Team der Männer als auch jenes der Frauen hat bei den Mannschafts-Europameisterschaften in Cluj-Napoca am Donnerstag unbesiegt das Viertelfinale erreicht. Daniel Habesohn, Robert Gardos und Andreas Levenko gewannen in Pool D gegen Polen 3:1, Sofia Polcanova, Liu Jia und Karoline Mischek sorgten beim 3:0 über Belarus für noch klarere Verhältnisse.

Damit verloren die Frauen kein einziges Match in den zwei Duellen, das erste hatte man gegen Serbien ebenfalls 3:0 gewonnen. Klare Siege von Polcanova (3:1 gegen Katsiaryna Baravok) und Liu (3:1 gegen Daria Trigolos) brachten Österreichs Damen schnell mit 2:0 in Führung. Dann legte Mischek überzeugend nach, schlug Vera Volkava mit 3:0 und fixierte den 3:0-Erfolg, der am Freitag (12.00 Uhr) in der Runde der letzten Acht ein Duell mit Frankreich bringt.

Die Männer müssen drei Stunden zuvor gegen Russland an die Platte. Am Donnerstag besiegte Habesohn Jakub Dyjas 3:1, Gardos Marek Badowski und Dyjas jeweils 3:2. Levenko hätte den Sack in der dritten Partie schon zumachen könnten, unterlag aber Samuel Kulczycki nach dem Auslassen von Matchbällen mit 16:18 im fünften Durchgang und somit mit 2:3. Gardos lag gegen Dyjas 0:2 in Sätzen zurück, schaffte jedoch noch den Umschwung. In der ersten Partie hatten sich die ÖTTV-Männer gegen Spanien mit 3:2 durchgesetzt. (APA, 30.9.2021)