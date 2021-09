Ticker-Nachlese

Sturm unterliegt Eindhoven, LASK vs. Maccabi 1:1

Stimmen

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Ergebnistechnisch sind wir natürlich sehr enttäuscht. Ich habe zwei Gesichter gesehen: Die erste Halbzeit eine klar dominante Mannschaft aus Holland. Wir haben aber wenig zugelassen, da ist es umso ärgerlicher, dass wir durch eine Standardsituation in Rückstand geraten. Die zweite Halbzeit war, obwohl wir drei Gegentore bekommen haben, die beste in den zwei Spielen, wo wir mit viel Emotion und Leidenschaft aufgetreten sind und eine Spitzenmannschaft wie PSV in Bedrängnis gebracht haben. Das Stadion hat uns gepusht, und wir waren nah dran am Ausgleich. Ich habe auch einen klaren Elfmeter gesehen. Ich bin stolz über die Art und Weise, wie meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist."

Zu Otar Kiteishvili, der mit Wadenproblemen ausgewechselt wurde: "Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, wird genauer untersucht. Er hat von hinten einen Schlag auf die Wade bekommen und konnte nach dem Spiel nicht richtig gehen."

Roger Schmidt (PSV-Trainer): "Das war ein sehr wichtiges Spiel heute, wie erwartet ein schwieriges. Wir haben es aber 90 Minuten sehr gut gemacht, sind verdient in Führung gegangen. Wir haben nach dem 0:2 ein bisschen Spannung verloren, dann aber gefightet und weiter stark nach vorne gespielt. Wir haben Sturm in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel kommen lassen, waren sehr gut in Ballbesitz. Sturm ist so aufgetreten, wie wir sie erwartet haben, sehr gefährlich bei Standards. Da war es die Herausforderung, nach dem Gegentor klar zu bleiben und auf das dritte Tor zu gehen. Sturm musste in der ersten Halbzeit sehr viel investieren, wir haben aber immer gute Lösungen gefunden. Ab und zu braucht man auch einen guten Torwart. Bei 1:2 hatte er eine sehr gute Aktion."

Jon Gorenc-Stankovic (Sturm-Torschütze): "Wir sind enttäuscht. Bei 2:1 waren wir voll im Spiel, hatten einige gute Möglichkeiten, das Tor zum Unentschieden zu schießen. Aber dann kamen unsere Fehler und wir haben leider dieses Spiel verloren. Das ist eine gute Mannschaft, die das ausnutzt. Am Ende ist es 4:1. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Aber ich glaube auch, dass wir in der zweiten Halbzeit richtig gut gespielt haben. Im Gegensatz zu Monaco haben wir uns mehr zugetraut."

Stefan Hierländer (Sturm-Kapitän, via ORF): "Aufgrund des Ergebnisses gibt es wieder einmal viel zu lernen, viel mitzunehmen. Es ist ein sehr bitteres Spiel für uns, wenn wieder Kleinigkeiten das Spiel in eine andere Richtung drehen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir die Chance auf das 2:2, da waren wir sehr gut im Spiel. Dann waren wir aber zu langsam bei einem Standard, rücken zu spät raus. Das ist eine Klassemannschaft, die das gut ausnützt. Was gegen Monaco schon gefehlt hat, war ein bisschen besser. Aber da müssen wir noch ein Schipperl drauflegen."

Jörg Siebenhandl (Sturm-Torhüter, via ORF): "Das Ergebnis ist zu hoch, wir haben es über weite Strecken wirklich gut gemacht. Das erste Tor kann noch passieren, dass der Ball so wegspringt, aber bei den anderen Toren müssen wir besser verteidigen. Beim zweiten haben wir im Konter schlecht abgesichert, beim dritten müssen wir einfach den Ball blocken. Das ist in solchen Spielen zu einfach, das müssen wir verbessern. Große Freude kommt bei mir heute nicht auf, das ist definitiv so."

Philipp Max (PSV-Torschütze): "Die Mannschaft hat mir heute ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Manchmal ist im Fußball nicht alles planbar. 50 Minuten haben wir ein gutes Spiel gemacht, wir hatten eine gute Kontrolle. Dann war das Spiel für kurze Zeit an der Kippe. Hintendrauf haben wir es dann wieder gut gemacht."