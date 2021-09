PSV gewinnt 4:1 in Graz und übernimmt die Tabellenführung in Gruppe B. Sturm nach zweiter EL-Niederlage mit null Punkten Schlusslicht

Kelvin Yeboah flog spektakulär durch die Luft, Eindhovens Ibrahim Sangare hielt nicht nur mutig dagegen, er traf auch zur Führung und wurde im Finish mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Foto: AFP/JOE KLAMAR

Graz – Sturm Graz muss auch nach zwei Gruppenspielen in der Fußball-Europa-League weiter auf den ersten Punktgewinn warten. Die Grazer verloren am Donnerstagabend vor 15.000 Zuschauern in Graz letztendlich deutlich mit 1:4 (0:1). Die Tore für den niederländischen Vizemeister erzielten Ibrahim Sangare (32.), Eran Zahavi (51.), Philipp Max (74.) und Yorbe Vertessen (78.). Sturm gelang durch Jon Gorenc-Stankovic nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (55.).

Sturm-Trainer Christian Ilzer setzte auf die idente Formation wie beim 0:1 vor zwei Wochen zum EL-Auftakt bei AS Monaco. Im Vergleich zum jüngsten 3:0-Ligasieg bei Rapid rückten Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic und der etwas defensiver ausgerichtete Ivan Ljubic im offensiven Mittelfeld-Zentrum ins Team. Bei PSV begann ÖFB-Legionär Phillipp Mwene wie gewohnt rechts in der Viererkette.

PSV früh am Drücker

Der Regen hatte sich rechtzeitig vor Spielbeginn gelegt. Sturm startete ambitioniert. Mehr als ein Fernschuss von Kapitän Stefan Hierländer schaute vorerst aber nicht heraus (17.). Eindhoven bekam die Partie zusehends unter Kontrolle – und zeigte den im nationalen Geschäft neun Partien ungeschlagenen Grazern phasenweise die Grenzen auf. Einen ersten Warnschuss gab Cody Gakpo ab (28.).

Einen zentral angetragenen Freistoß von Max faustete Sturm-Keeper Jörg Siebenhandl in den Corner (31.). Bei diesem lag der Fokus der Grazer zu sehr im Zentrum. Marco van Ginkel leitete den Ball per Kopf zu Sangare weiter, der ihn mit dem Außenrist artistisch am herausstürmenden Siebenhandl vorbeibrachte. Drei Minuten später gelang dies Ex-Weltmeister Mario Götze aus guter Position nicht, nachdem Siebenhandl bereits gegen Ritsu Doan gerettet hatte (35.).

Zahavi-Moment

Nach Seitenwechsel schlug Zahavi zu. Der Israeli, der sich bereits im Nationalteam einen Namen als Österreich-Schreck gemacht hat, traf nach einem Gegenstoß und butterweicher Flanke von Götze. Der VAR überprüfte ein vorangegangenes mögliches Elferfoul von Gakpo an Sturms David Affengruber, griff aber nicht ein. Ein Kopfballtor von Gorenc-Stankovic nach Freistoßflanke von Jantscher hauchte Sturm aber wieder Leben ein. Der Slowene hatte zuletzt auch gegen Rapid getroffen.

Plötzlich drängte Sturm auf den Ausgleich. Otar Kiteishvili schoss rechts daneben (60.), einen Kopfball des Georgiers entschärfte PSV-Torhüter Joel Drommel (65.). Den Abpraller hätte beinahe Kelvin Yeboah verwertet. Für die Vorentscheidung sorgte ein abgefälschter Gewaltschuss von Max, der im linken Eck einschlug. Sekunden zuvor hatte Siebenhandl den Tabellenzweiten der Bundesliga noch mit einer Glanztat gegen "Joker" Carlos Vinicius im Spiel gehalten (74.).

Niangbo an die Stange

Der ebenfalls eingewechselte Vertessen wurde nach einem Einwurf überhaupt nicht attackiert, nutzte das zum 4:1. Postwendend kam auch Sturm noch zu einer Großchance. Der eingewechselte Anderson Niango köpfelte nach einer Dante-Flanke an die Stange (79.).

PSV verlor im Finish zwar noch Sangare mit Gelb-Rot (89.), der erste Sieg in Gruppe B war dem Team des ehemaligen Salzburg-Trainers Roger Schmidt aber nicht mehr zu nehmen – auch wenn Sturm durch Niangbo und Gorenc-Stankovic in der Nachspielzeit noch Chancen vorfand. Vor zwei Jahren hatte Eindhoven in der Europa League beim LASK noch mit 1:4 verloren. (APA, 30.9.2021)



Fußball-Europa-League (Gruppe B, 2. Runde):

SK Sturm Graz – PSV Eindhoven 1:4 (0:1). Merkur Arena, 15.026 Zuschauer, SR Aranowskij (UKR)

Tore:

0:1 (32.) Sangare

0:2 (51.) Zahavi

1:2 (55.) Gorenc-Stankovic

1:3 (74.) Max

1:4 (78.) Vertessen

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Hierländer (82. Lang), Gorenc-Stankovic, Ljubic (46. Kuen), Kiteishvili (82. Prass) – Yeboah (77. Niangbo), Jantscher (67. Sarkaria)

PSV: Drommel – Mwene, Ramalho, Boscagli, Max – Sangare, Van Ginkel (81. Obispo) – Doan (65. Vertessen), Götze (81. Gutierrez), Gakpo (90. Mauro Junior) – Zahavi (65. Vinicius)

Gelb-Rot: Sangare (89./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karte: Kiteishvili, Gazibegovic, Gorenc-Stankovic bzw. Boscagli, Gakpo

Parallelspiel:

Real Sociedad – AS Monaco 1:1 (0:1) Tore: Merino (53.) bzw. Disasi (16.)