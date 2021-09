In dieser Galerie: 2 Bilder Union feiert den ersten Sieg im Europacup. Foto: imago images/Matthias Koch Lindner feierte einen Erfolg mit Basel. Foto: EPA

Berlin – Union Berlin hat am Donnerstagabend in der Fußball-Conference-League seinen ersten Erfolg gefeiert. Der deutsche Bundesligist schlug in Gruppe E zu Hause Maccabi Haifa 3:0. Union-Kapitän Christopher Trimmel bereitete den zweiten Treffer durch Kevin Behrens per Freistoß vor. Im Parallelspiel gewann Feyenoord Rotterdam mit Gernot Trauner 2:1 gegen Slavia Prag. Tottenham besiegte in Gruppe G das slowenische Team von NK Mura 5:1, Harry Kane erzielte in Hälfte zwei einen Hattrick.

PAOK Saloniki trennte sich in Pool F von Slovan Bratislava 1:1. Stefan Schwab spielte bei den Griechen bis zur 68. Minute, Thomas Murg fehlte. Der FC Basel (Gruppe H) besiegte mit Heinz Lindner im Tor Kairat Almaty 4:2. Die AS Roma gewann 3:0 bei Sorja Luhansk. (APA, 30.9.2021)

Fußball-Ergebnisse Conference League:

Gruppe B – 2. Runde:

Partizan Belgrad – Flora Tallinn 2:0 (2:0)

KAA Gent – Anorthosis Famagusta 2:0 (1:0)

Gruppe C – 2. Runde:

ZSKA Sofia – FK Bodö/Glimt 0:0

Sorja Luhansk – AS Roma 0:3 (0:1)

Gruppe D – 2. Runde:

CFR 1907 Cluj – Randers FC 1:1 (0:1) Randers: mit Piesinger, Egho Ersatz

AZ Alkmaar – FK Jablonec 1:0 (0:0)

Gruppe E – 2. Runde:

Union Berlin – Maccabi Haifa 3:0 (1:0) Union: mit Trimmel



Feyenoord Rotterdam – Slavia Prag 2:1 (2:0) Feyenoord: mit Trauner

Gruppe F – 2. Runde:

PAOK Saloniki – Slovan Bratislava 1:1 (1:1) PAOK: Schwab bis 68., ohne Murg

FC Kopenhagen – Lincoln Red Imps 3:1 (2:1)

Gruppe G – 2. Runde:

Vitesse Arnheim – Stade Rennes 1:2 (1:0)

Tottenham Hotspur – NS Mura 5:1 (2:0)

Gruppe H – 2. Runde:

Omonia Nikosia – Karabach Agdam 1:4 (1:0)

FC Basel – Kairat Almaty 4:2 (3:0) Basel: Lindner im Tor