Siri ist Apples Sprachassistent, der auf praktisch allen Apple-Geräten zu finden ist. Foto: Apple

Siri war mit Sicherheit nie der intelligenteste Sprachassistent, aber viele Aufgaben konnte er ohne Probleme durchführen – das Verfassen von E-Mails etwa. Das ist allerdings seit dem letzten Update nicht mehr möglich.

Fehler in der KI

Neben dem Verfassen von E-Mails scheinen auch andere Funktionen von dem Fehler betroffen zu sein. So kann man via Siri keine Sprachnachrichten mehr abhören, und auch das Abfragen von verpassten Anrufen ist nicht mehr möglich. Speziell blinde Apple-User fühlen sich von dem Update stark betroffen und teilen ihre Sorgen bereits in mehreren Foren.

Auch wenn die Funktionen nicht speziell für blinde Personen entwickelt wurden, sind sie besonders für diese Nutzergruppe von großer Wichtigkeit. Apple führt Siri auch gerne als "barrierefreie Kommunikationsform" auf seiner Website an.

Derzeit werden die bisher funktionierenden Aufgaben von Siri mit dem Satz beantwortet: "Leider kann ich dir damit nicht helfen." Wo der Fehler genau liegt, ist bisher unklar. Offenbar hat das iOS-15-Update etwas damit zu tun, das bei seinem Release auch andere kleine Bugs mitbrachte. Siri hat mit dem Update generell einige Veränderungen erlebt. So wurden viele Aktionen in Zusammenhang mit der Sprachverarbeitung auf die Geräte verlagert, was die Funktionen schneller machen soll.

Man darf davon ausgehen, dass Apple an dem Problem arbeitet und hoffentlich bald eine neue Version liefert. (red, 1.10.2021)