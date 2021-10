Hätten Sie manchmal gern einen Sofapartner? Foto: getttyimages/istockfoto/mihailomilovanovic

Man hat es sich ja schon sehr gut eingerichtet im Singleleben. Eine schöne Wohnung, ganz nach der eigenen Vorstellung eingerichtet, eine Arbeit, die einen im besten Fall erfüllt, Freunde aus unterschiedlichsten Lebensphasen und die Freiheit, immer genau das zu tun, was man möchte, ohne auf irgendjemanden Rücksicht nehmen zu müssen.

Und doch kann es immer wieder Situationen geben, in denen es schön wäre, jemanden an seiner Seite zu haben. Nach einem besonders miesen Tag in der Arbeit oder einer belastenden Konfrontation, nach einem Erfolgserlebnis, einem netten Erlebnis in der Straßenbahn – wenn niemand da ist, mit dem man die Höhen und Tiefen des Alltags unmittelbar teilen kann, kann einen das schon einmal runterziehen. Am Wochenende abends daheim zu sitzen, weil rundherum alle mit ihren Kindern oder eigenen Beziehungen beschäftigt sind, oder krank daheim zu liegen, ohne dass sich jemand um einen kümmert. Manchmal ist das Singleleben eben auch eine Herausforderung.

