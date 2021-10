Hier schaut Michael Raffl (Dallas Stars) auf den Puck. Foto: AFP, Adam Glanzman

Wien – Sky hat sich für Österreich die Übertragungsrechte für die nordamerikanische Eishockeyliga NHL für vier Jahre gesichert. Der Bezahl-TV-Sender wird ab der am 12. Oktober beginnenden Saison bis 2024/25 rund 300 Spiele pro Saison live übertragen, gab Sky am Donnerstag bekannt. Die Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt, ausgewählte Partien werden zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet. Neben Österreich wird Sky auch in Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol Live-Übertragungen über alle Verbreitungswege anbieten.

Damit werden auch die beiden Österreicher Michael Raffl (Dallas Stars) und Marco Rossi (Minnesota Wild) live in Österreich zu sehen sein. Sky startet in der Nacht von 12. auf 13. Oktober gleich mit zwei Spielen. Zunächst empfängt Titelverteidiger Tampa Bay Lightning die Pittsburgh Penguins (1.30 Uhr), anschließend (4.00) bestreiten die Seattle Kraken ihr NHL-Debüt gegen die Vegas Golden Knights. (APA, red, 1.10.2021)