An Bord befinden sich Material aus Weltraumexperimenten, die von Forschern nun weiter untersucht werden

Die Cargo Dragon kehrt zur Erde zurück. Foto: SpaceX

Nach rund einem Monat an der Internationalen Raumstation hat der private Raumfrachter Cargo Dragon die ISS wieder verlassen und ist zur Erde zurückgekehrt. Der von dem Unternehmen SpaceX betriebene unbemannte Frachter hat am Donnerstag unter der Aufsicht von NASA-Astronaut Shane Kimbrough von der ISS abgedockt, teilten SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Rund 14 Stunden später landete der Frachter im Atlantik vor der Küste Floridas, unter anderem mit einigen wissenschaftlichen Experimenten an Bord.

Schnell ins Labor

Die Wasserlandung vor Florida ermöglicht einen schnellen Transport der wissenschaftlichen Experimente an Bord der Kapsel zum Kennedy Space Center. Dieser kürzere Zeitrahmen soll Effekte der Mikrogravitation auf die Untersuchungsmaterialien weitgehend erhalten, bis sie von den Forschern in den Laboren untersucht werden können.

Die Frachtkapsel kurz vor ihrem Andocken an der ISS am 30. August. Foto: Nasa

Der Dragon war am 29. August mit rund 2.000 Kilogramm Nachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur ISS aufgebrochen. (red, APA, 1.10.2021)