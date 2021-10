Robert Palfrader, Chris Lohner, Paul Pizzera und Yasmo leihen der Familie aus Springfield am 28. und 29. Oktober ihre Stimmen

Marge und Homer in der Folge "C.R.E.A.M.". Foto: Twentieth Century Fox

Wien – Neues von der gelben Familie aus Springfield gibt es ab 4. Oktober 2021, immer montags um 17.15 Uhr in ORF 1, wenn neue Folgen in der 32. Staffel auf dem Programm stehen. Den Auftakt macht die Episode "C.R.E.A.M.", in der Bart glaubt, mit einem Job im Golfclub auf eine Goldader gestoßen zu sein, bis Marge einschreitet.

Und zu Halloween reden "Die Simpsons" wieder Österreichisch. ORF 1 zeigt dann die Neuvertonung von "Episode 666" (28. Oktober um 19.05 Uhr) und "Das perfekte Dinner" (29. Oktober, 19.05 Uhr) . Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart) und Yasmo (Lisa) leihen darin den Simpsons aus Springfield ihre Stimmen. In den Nebenrollen sind unter anderem Gerti Drassl, Hilde Dalik, Andi Knoll, Angelika Niedetzky, Reinhard Nowak, Gregor Seberg, Dirk Stermann zu hören.

Ein Dacapo der beiden Spezialfolgen steht am Samstag, dem 30. Oktober, im Rahmen der "Simpsomania" zu Halloween auf dem Programm von ORF 1. (red, 1.10.2021)