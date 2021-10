Die folgenden Bilder stammen vom Sieger in der Kategorie "Fotoserie", Dimitri Melos. Titel der Serie "Die vergessene Stadt". Die von ihm festgehaltenen Szenen spielen in New York City. Melos: "Ich gehe durch die Straßen von New York City und fotografiere Fremde. Zufall, Flüchtigkeit, ein tiefer Respekt vor der Welt, wie sie mir begegnet: Das sind die Elemente, die für meine Herangehensweise wesentlich sind. Ich interessiere mich für flüchtige Gesten und Blicke, Momente der Verbindung im urbanen Fluss, dem flüchtigen Tanz von Licht und Schatten und dem Leben auf der Straße. Die Stadt bringt uns zusammen, die Stadt trennt uns. Wenn ich in den Fluss des städtischen Lebens eintauche, spüre ich, wie die Grenzen meines Selbst für einen Moment fließend und durchlässig werden. Ich überlasse mich dem Fluss. Diese Fotografien sind sowohl Porträts einzelner Menschen als auch Porträts von Momenten des Seins."