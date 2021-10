Entschärfte Bombe, Kiel, Mai 2020. Foto: APA/dpa/Carsten Rehder

Steindorf am Ossiacher See – Bei der Explosion eines Kriegsrelikts ist am Freitag in Kärnten ein 59-jähriger Taucher ums Leben gekommen. Der Deutsche hatte am Donnerstag bei Steindorf am Ossiacher See einen Gegenstand aus den Wasser geborgen und diesen im Uferbereich abgelegt.

Als er sich am Freitag gegen 11 Uhr daran zu schaffen machte, explodierte der Gegenstand. "Heute dürfte der Mann damit hantiert haben, und dabei ist das Kriegsrelikt explodiert", schilderte Polizeisprecher Rainer Dionisio. Laut "Kleine Zeitung" wurde eine weitere Person verletzt.

Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, ein Ein sprengstoffkundiger Beamter sucht nach weiteren gefährliche Relikten. (red, 1.10.2021)