In Amt geputscht: Präsident Doumbouya. Foto: AFP/JOHN WESSELS

Conakry – Nach dem Militärputsch in Guinea ist der Rebellenführer, General Mamady Doumbouya, am Freitag als Präsident vereidigt worden. In einer Zeremonie am obersten Gerichtshof des Landes versicherte Doumbouya, dass weder er noch andere Mitglieder des Militärs in Zukunft an Wahlen teilnehmen würden. Laut Doumbouya wollen die Rebellen eine neue Verfassung erarbeiten, das Wahlsystem reformieren, gegen die Korruption vorgehen und freie und transparente Wahlen auf den Weg bringen.

Am 5. September hatte eine Militärjunta unter Doumbouya den Präsidenten Alpha Condé festgesetzt und die Kontrolle in dem Land mit rund 13 Millionen Einwohnern im Westen Afrikas übernommen. Daraufhin suspendierte der westafrikanische Staatenbund Ecowas die Mitgliedschaft Guineas und verhängte Sanktionen gegen die Militärmachthaber. Auch die UN, EU und USA verurteilten den Umsturz.

Bauxit-Hersteller

Guinea ist einer der weltweit größten Lieferanten von Bauxit, einem Erz, das zur Herstellung von Aluminium verwendet wird. Guinea beliefert alle wichtigen Weltmärkte, mit China als einem seiner größten Abnehmer. (APA, 1.10.2021)