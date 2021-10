Hier geht es zum heutigen Corona-Ticker

[Analyse] Was ist vom Kommunismus "made in Austria" zu halten?

[Inland] Die ÖVP und ihre Angst vor Neuigkeiten im Casinos Akt

Wie die Impfgegner der MFG im Gnadenort Stimmen holten

Kärntner FPÖ-Parteitag: Angerer mit 95,75 Prozent gewählt

[International] Großbritannien setzt in Sprit-Krise ab Montag Armee ein

Philippinischer Präsident Duterte kündigte Rückzug aus der Politik an

Erneut Konflikt zwischen China und Taiwan um Luftraumverletzung

[Wirtschaft] Erste Details zu ökosozialer Steuerreform kolportiert, aber noch "verhärtete Fronten"

Nachgerechnet: Welche Ersparnis bringt das Klimaticket?

Arbeitsminister Kocher gegen Fortsetzung der erhöhten Notstandshilfe

[Wetter] Die Südföhnlage verstärkt sich über Österreich. Bis in den Vormittag hinein halten sich im Waldviertel, teilweise im Alpenvorland und vor allem in einigen Tälern und Becken im Süden sowie im Südosten Nebel- oder Hochnebelfelder. Sonst stellt sich sonniges Wetter ein. Nur in Osttirol und Oberkärnten werden die Wolken tagsüber dichter und im Tagesverlauf sind hier einzelne Schauer nicht ganz auszuschließen. Bis 27 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Tag der Deutschen Einheit.