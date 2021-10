Ist das Zukunft oder kann das weg?, Thelma & Louise, Diana: The Musical – Mit Radiotipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Schulmodell in Gefahr. / Aussichtsloses Warten auf Schmerzensgeld. / VW-Abgasskandal.Bis 19.00, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Ist das Zukunft oder kann das weg? In einer Zeit, in der uns beim Blick nach vorne zu allererst Katastrophenszenarien in den Sinn kommen, macht sich der Filmemacher Volker Strübing auf die Suche nach neuen, hoffnungsvollen Utopien. Denn Zukunft ist nicht nur das, was sein wird, sondern auch das, von dem wir glauben, dass es sein könnte. Bis 20.00, 3sat

20.15 LANDKRIMI

Steirertod (D/Ö 2021 , Wolfgang Murnberger) In Graz geht ein Serienmörder um. Glaubt die Ermittlerin Sandra Mohr. Ihr Kompa gnon Sascha Bergmann ist sich da nicht so sicher. Miriam Stein und Hary Prinz in einem Krimi, der kein Risiko eingeht: grausige Morde, private Verwicklungen – funktioniert garantiert. Bis 21.50, ORF 1

21.05 DOKUMENTATION

Die Katastrophe vor Gericht – Der Eichmann-Prozess vor 60 Jahren Eine Analyse der Folgen des Prozesses und von dessen Nachwirken bis heute geben die Historiker Mirjam Zadoff, Tom Segev und Michael Wolffsohn. Bis 22.05, ORF 3

21.50 KAFF

Bad Fucking (Ö 2013, Harald Sicheritz) Im Kaff Bad Fucking hat jeder ein Geheimnis: Ehebruch, Korruption, Mord. Souvenirgeschäftsbesitzerin Veronika will da raus. Nach dem Roman von Kurt Palm, mit Martina Ebm als Veronika. Bis 23.35, ORF 1

23.35 DURCH DICK UND DÜNN

Thelma & Louise (USA 1991, Ridley Scott) Ridley Scott erzählt die Geschichte von Thelma (Geena Davis) und Louise (Susan Sarandon), die aus ihrem Alltag ausbrechen, wie ein Buddymovie mit weiblicher Besetzung.

Das Ergebnis: kein feministisches Pamphlet (dazu fehlt die analytische Schärfe), kein außergewöhnliches Roadmovie (dazu fehlt der epische Atem), sondern ein sympathisches Sammelsurium an skurrilen, melancholischen Momenten einer sich bewährenden Frauenfreundschaft. Bis 1.35, ORF 1

STREAMING



LACHEN

Seinfeld 500 Millionen Dollar zahlte Netflix für die Rechte der legendären Comedy. 180 Folgen sind abrufbar und laden entweder zur Erst- oder Wiederansicht der mit Abstand witzigsten, schrägsten, abgründigsten Sitcom aller Zeiten. Der Schmäh sitzt – aber nur in der englischen Originalfassung.

Netflix

LEIDEN

Britney vs. Spears Die Popsängerin kämpft um das Ende der Vormundschaft ihres Vaters. Die Dokumentaristin Erin Lee Carr erzählt ihren Leidensweg im Stil einer Investigativdoku und aus der Fan-Perspektive. Netflix

LÄHMEND

Diana: The Musical Gut, es braucht schon starke Nerven, um diesen Kitsch in der ganzen Länge zu ertragen. Die Musik, die Darstellung, die ganze Inszenierung ist in einer Art vorgetragen, die grundsätzlich körperliche Schmerzen verursacht. Aber haben wir nicht alle unsere schwachen Momente? Netflix

LIEBEN

The L Word – Generation Q Herz, Schmerz und sonst noch was in der Lesben-Community von L.A. Shane liebt Tess, Carrie liebt Bette, Finley liebt Sophie, und wir, die Zuschauerinnen und Zuschauer, lieben sie alle. Irgendwie immer noch. Sky

Gleich werden sie sich küssen, wetten? Stephanie Allynne und Leisha Heiley (re.) begeben sich in Erwartungshaltung für die nächste Romanze, die wieder ganz viele Glücksgefühle und Schmerz beinhalten wird. So ist es immer bei "The L Word – Generation Q", Sky. Foto: Liz Morris/SHOWTIM