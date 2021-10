Oliver Glasner muss am Sonntag mit Frankfurt in München ran. Foto: imago images/Kessler-Sportfotografie

München/Frankfurt – Nach dem ersten Saisonsieg muss Eintracht Frankfurt von Coach Oliver Glasner vor dem Gastspiel bei Tabellenführer Bayern München am Sonntag um Martin Hinteregger bangen. Der ÖFB-Teamspieler klagte nach dem Europa-League-Spiel über Kreislaufprobleme, man müsse abwarten, erklärte Glasner am Freitag. Die Punkte will der Oberösterreicher jedenfalls nicht kampflos hergeben.

"Wir wollen keinen Sonntagsausflug machen mit Kaffee und Kuchen, sondern den Bayern einen richtigen Fight liefern", betonte er. "Wir fahren nach München, um dort zu gewinnen. Das möchte ich in den Augen der Spieler sehen", sagte Glasner, dessen Truppe in der Liga noch auf einen vollen Erfolg wartet und mit 5 Punkten auf Platz 14 steht.

Wolfsburg gegen Gladbach

Die Bayern dürfen wohl mit dem nächsten Dreier spekulieren, die beiden ersten Verfolger Leverkusen und Wolfsburg wollen zumindest ihre Drei-Punkte-Rückstände halten. Leverkusen gastiert am Sonntag beim Vorletzten Arminia Bielefeld, wo das Austro-Trio Manuel Prietl, Alessandro Schöpf und Patrick Wimmer gegen den Abstieg kämpft. Wolfsburg empfängt Adi Hütters Gladbacher, die zuletzt mit einem 1:0 über Dortmund bzw. zwei Siegen aus drei Partien aus ihrer Startkrise tauchten. Gladbach ist Wolfsburgs Lieblingsgegner. Seit 16 Spielen ist der VfL daheim gegen die Fohlen ungeschlagen.

Aus Sicht Dortmunds hatte die Gladbach-Niederlage auch mit der Absenz von Torgarant Erling Haaland zu tun, er wird im Heimspiel gegen Augsburg (Samstag) zum dritten Mal in Folge fehlen. Die Prellung im Oberschenkel bereitet dem Norweger selbst bei Laufversuchen weiter Probleme. "Er hat es probiert, aber die Schmerzen sind noch zu stark", sagte Trainer Marco Rose. Ungeachtet des Fehlens von Haaland und weiterer Stammkräfte wie Mahmoud Dahoud und Giovanni Reyna machte der BVB-Coach aus einer Erwartungshaltung keinen Hehl: "Wir sind Borussia Dortmund und wollen in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur."

RBL gegen Bochum

Leipzig, das nicht nur in der CL strauchelt, erhält gegen Aufsteiger VfL Bochum die Gelegenheit, in die Spur zu finden. Trainer Jesse Marsch nahm seine Kicker neuerlich in Schutz. "Ich führe immer viele individuelle Gespräche, ich bin so zufrieden mit unserem Mannschaftsrat, mit den Spielern, sie kommen jeden Tag zu mir und wollen auch meine Idee vom Fußball umsetzen. Wir sind in einer schwierigen Phase, ich bin dankbar, diese Spieler und diese Unterstützung zu haben", sagte der ehemalige Salzburg-Coach.

Der Daueroptimist, der nach der 1:2-Niederlage gegen Brügge in der Champions League eine härtere Gangart angekündigt hatte ("Vielleicht spielen wir mit dieser Gruppe und müssen mehr in diejenigen investieren, die verstehen, was wir wollen."), sieht sich nun wieder selbst in der Pflicht: "Es ist schade für mich, die Jungs arbeiten gut, hören viel von mir, vielleicht zu viel, aber das ist mein Job in jeder Richtung. Ich muss mehr Lösungen für die Mannschaft finden", betonte Marsch und fügte an: "Es ist der Job des Trainers, Lösungen zu finden und Leader zu sein." (APA/dpa, 1.10.2021)