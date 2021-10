11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Gabriel Felbermayr Der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo stellt sich Fragen von Eva Linsinger (Profil) und Christoph Varga (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Werkschau Linda Christanell Die Avantgarde-Filmemacherin ist zu Gast im Studio bei Amina Handke und hat eine Auswahl ihrer Werke mitgebracht. Bis 21.25, Okto

20.15 KONZERT

Erlebnis Bühne: Die José-Carreras-Gala aus der Wiener Staatsoper Gemeinsam mit Elīna Garanča und begleitet von seinem langjäh rigen Pianisten Lorenzo Bavaj sowie einem philharmonischen Streichquartett, begeht Carreras seinen letzten Abend im Haus am Ring mit Werken von Grieg, Satie und Donizetti. Bis 21.55, ORF 3

21.45 MÖRDERHATZ

Walpurgisnacht – Die Mädchen und der Tod (D 2019, Hans Steinbichler) DDR 1988: Ost- und Westdeutschland sind noch getrennt, als ein Mord das politische Gefüge auf den Kopf stellt. Der Tod einer Westtouristin im Harz führt zu grenzüberschreitenden Mordermittlungen und lässt Mauern bröckeln. Mit Silke Bodenbender und Ronald Zehrfeld. Bis 0.40, 3sat

Ronald Zehrfeld und die Hexen, ein deutsch-deutscher Kriminalfall:

"Walpurgisnacht – Die Mädchen und der Tod", 21.45 Uhr, 3sat. Foto: ZDF

21.45 DISKUSSION

Anne Will Gäste: Manuela Schwesig (SPD), Norbert Röttgen (CDU), Otto Fricke (FDP), Konstantin von Notz (Bündnis ’90/Die Grünen), Christiane Hoffmann (Spiegel).

Bis 22.45, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wie teuer muss Klimaschutz sein? Was die Energiewende uns alle kosten wird, bespricht Claudia Reiterer mit Stefan Kaineder (Die Grünen), Thomas Salzer (Industriellenvereinigung NÖ), Andreas Babler (SPÖ), Sigrid Stagl (Wirtschaftsuniversität Wien) und Lena Schilling (Fridays for Future). Bis 23.05, ORF 2

22.20 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Katrin Prähauser bespricht die Themen der Woche mit Bern-hard Heinzlmaier (Jugendforscher), Michael Jungwirth (Kleine Zeitung), Max Mannhart (Tichys Einblick) und Katia Wagner (krone.at). Bis 23.20, Servus TV

22.50 DOKUMENTATION

Nana Mouskouri – Momente ihres Lebens Was die Weißen Rosen aus Athen in Deutschland sind, ist das Duett mit Michel Legrand Quand on s’aime in Frankreich. Ein Porträt dieser wahrhaft großen Griechin. Bis 23.45, Arte

23.05 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Anklage Massenmord – 75 Jahre Urteile von Nürnberg Einer der Zeitzeugen des Nürnberger Prozesses war Siegfried Ramler, Kind aus einer Wiener jüdischen Familie, 1938 Flüchtling in einem Kindertransport nach London, nach Kriegsende Dolmetscher beim Nürnberger Prozess. Bis 0.00, ORF 2