US-Präsident Biden bemüht sich intensiv um die Umsetzung zweier Pakete zu Infrastruktur und Sozialem. Am Freitag besuchte er sogar das Kapitol

Biden mit Sprecherin Nancy Pelosi nach seinem Besuch im Kapitol. Foto: AFP / Mandel Ngan

Washington – Im Ringen mit den Demokraten um seine geplanten großen Investitionspakete hat US-Präsident Joe Biden die Öffentlichkeit auf eine möglicherweise längere Hängepartie eingestimmt. Es komme nicht darauf an, wann es zu einer Einigung komme, sagte Biden am Freitag nach einem Besuch der demokratischen Fraktion im US-Repräsentantenhaus und gab sich zugleich siegesgewiss. "Es ist egal, ob es in sechs Minuten, sechs Tagen oder sechs Wochen ist. Wir werden es schaffen", betonte er.

Der Präsident kämpft momentan darum, zwei zentrale Vorhaben seiner Amtszeit im Kongress durchzusetzen: ein groß angelegtes Paket für Investitionen in die Infrastruktur des Landes und ein zweites gewaltiges Paket mit Investitionen für Soziales. Die Pläne wackeln angesichts interner Diskussionen bei den Demokraten noch. Seit Wochen laufen angestrengte Verhandlungen, um Mehrheiten für beides zustandezubekommen.

Seltener Besuch im Kapitol

Biden hat sich selbst intensiv in die Verhandlungen eingeschaltet, um die Pläne – die beiden zentralen innenpolitischen Vorhaben seiner Präsidentschaft – durchzusetzen. In den vergangenen Tagen empfing er in zunehmend enger Taktung demokratische Kongressmitglieder zu Gesprächen im Weißen Haus und führte auch telefonisch Verhandlungen.

Dass er sich am Freitag eigens zum Kongresssitz begab, um dort mit demokratischen Abgeordneten zu sprechen, zeigt Bidens intensive Bemühungen, die beiden Kernanliegen seiner Amtszeit zu retten. Besuche des Präsidenten im US-Kapitol sind eher rar. (APA, dpa, 1.10.2021)