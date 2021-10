Das Finale wird jedes Jahr in einem Offline-Event ausgetragen. Foto: eBundesliga

Die "eBundesliga" wurde vor fünf Jahren von allen österreichischen Bundesliga-Vereinen gegründet und spielt seitdem den virtuellen Meister aus. Mit dem Start von FIFA 22 wartet auf die Spieler wie jedes Jahr ein leicht verändertes Gameplay, auf das man sich erst einstellen muss. Wem das am besten gelingt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Viele Emotionen

Auch in diesem Jahr warten wieder zwei Bewerbe auf die Spieler. Im Einzelbewerb gilt es den besten Spieler der Liga zu küren, im Teamwettbewerb wird das beste Team ermittelt. In der vergangenen Saison konnte mit Ajdin Islamovic erstmals ein Spieler das Double aus Einzel- und Mannschaftstitel holen. Im Teambewerb zog er mit seinen Mannschaftskollegen vom SK Puntigamer Sturm Graz buchstäblich in der letzten Minute noch an der Wiener Austria vorbei. Die Grazer feierten damit damals den zweiten Meistertitel nach der Premierensaison 2017/18 und konnten somit im "Meisterduell" mit Red Bull Salzburg zum 2:2 ausgleichen.

Weg zum Ziel

Der Einzelbewerb beginnt einmal mehr mit einer Online-Qualifikation im 90er-Modus, in der man sich für seinen Lieblingsklub entscheidet – die Anmeldephase dafür läuft von 1.10. – 29.10. Anschließend geht es in einer Klub-internen Online-Qualifikation darum, zu den besten fünf FIFA-Spieler seines Klubs zu gehören, denn die qualifizieren sich für das Einzelfinale, das am 26. März 2022 stattfinden wird. Außerdem werden auch die vier Sieger der Offline-Major-Turniere mit Startplätzen für das große Einzelfinale belohnt.

Dort stellen sie im FIFA-Ultimate-Modus ihr ganz persönliches Best-of-Bundesliga-Team zusammen und kämpfen um ein Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro und den prestigeträchtigen eBundesliga-Siegerpokal. Der Einzelbewerb der eBundesliga ist außerdem offizieller Qualifier für die EA FIFA 22 Global Series. Der Sieger erhält einen Startplatz im FIFA Global Series Playoff. Weitere 5.000 Euro Preisgeld werden unter den bestplatzierten Spielern des Einzelfinales aufgeteilt. (red, 2.10.2021)

Die Termine der Online-Qualifikation:

Samstag, 30.10., LASK, RZ Pellets WAC, FK Austria Wien

Sonntag, 31.10., FC Flyeralarm Admira, TSV Egger Glas Hartberg, CASHPOINT SCR Altach

Samstag, 6.11., SK Rapid Wien, SK Puntigamer Sturm Graz, WSG Tirol

Sonntag, 7.11., FC Red Bull Salzburg, SK Austria Klagenfurt, SV Guntamatic Ried

eBL-Majors (Location offen)

Samstag, 18.12.21

Sonntag, 19.12.21

Samstag, 15.01.22

Sonntag, 16.01.22