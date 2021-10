Inaki Williams ist strapazierfähig. Foto: Imago/Larreina

Bilbao – Inaki Williams hat am Freitagabend beim 1:0-Erfolg gegen Alaves einen neuen LaLiga-Rekord aufgestellt. Der 27-jährige Stürmer von Athletic Bilbao kam zum 203. Mal in Folge in einem Meisterschaftsspiel des Tabellensechsten im spanischen Oberhaus zum Einsatz und übertraf damit die bisher von ihm und Juan Larranaga (Real Sociedad) gehaltene Bestmarke von 202 Partien. Williams hat seit April 2016 kein Ligaspiel seines Clubs verpasst, 169 Mal stand er dabei in der Startformation. (APA/Reuters, 2.10.2021)