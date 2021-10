Neben den zwei bereits festgenommenen Polizisten wird nach sechs weiteren gefahndet. Foto: imago/Elena Fernandez

Caracas – In Venezuela sind zwei Polizisten wegen der Erschießung eines jungen Mannes festgenommen worden. Die Beamten würden beschuldigt, an der an eine Exekution erinnernden Tötung des Mannes im Bundesstaat Miranda, zu dem auch die Hauptstadt Caracas gehört, beteiligt gewesen zu sein, schrieb Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter. Nach sechs weiteren Polizisten wird demnach gefahndet.

Ein im Internet verbreitetes Video zeigt, wie ein junger Mann an den Armen festgehalten und von einem Polizisten in Kampfmontur mit einem Gewehr erschossen wird. Die Szene ist von hinten gefilmt und offenbar ohne Wissen der Beamten entstanden. Generalstaatsanwalt Saab bestätigte, dass die Festnahmen in Verbindung mit dem Video stehen. Mit 12.000 gewaltsamen Todesfällen im Jahr gehört Venezuela nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen zu den gefährlichsten Ländern der Welt. (APA, 2.10.2021)