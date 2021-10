Lienhart traf bei Hertha in Berlin für Freiburg – Hütters Fohlen in Wolfsburg mit zweitem Sieg in Folge – BVB mit Zittersieg gegen Augsburg

Philipp Lienhart traf per Kopf zur Führung für Freiburg. Foto: imago images/Contrast/O.Behrendt

Dortmund – Coach Adi Hütter hat mit Borussia Mönchengladbach die Startschwierigkeiten in der deutschen Fußball-Bundesliga überwunden. Gladbach holte am Samstag in der siebenten Runde mit dem 3:1 in Wolfsburg den zweiten Dreier in Folge und kletterte vorerst auf Rang acht. Dortmund blieb mit einem 2:1 über Augsburg erster Verfolger der erst am Sonntag spielenden Bayern, ebenfalls einen Punkt dahinter ist Freiburg auch dank eines Tors von Philipp Lienhart und einem 2:1 bei Hertha Dritter.

Für Freiburg leitete das frühe erste Saisontor von ÖFB-Teamspieler Lienhart durch einen Kopfball nach Ecke (17.) den vierten Saisonsieg ein. Zwar konnte Nachzügler Hertha Berlin durch Krzysztof Piatek ausgleichen (70.), Nils Petersen sorgte mit einem Fallrückzieher (78.) aber für den 2:1-Erfolg der noch ungeschlagenen Freiburger.

Bann gebrochen

Nach 16 vergeblichen Versuchen gelang Gladbach – ohne den verletzten Stefan Lainer und mit Hannes Wolf auf der Bank – wieder ein Sieg beim VfL Wolfsburg von Ersatzgoalie Pavao Pervan und des verletzten Xaver Schlager. Breel Embolo (5.), Jonas Hofmann (7.) und Joe Scally (95.) trafen für die Gäste, Luca Waldschmidt gelang nur das zwischenzeitliche Anschlusstor für Salzburgs Champions-League-Gegner (24.), der auf Platz fünf abrutschte. In der Schlussphase sah Wolfsburgs Verteidiger Maxence Lacroix Gelb-Rot (76.). Lars Stindl vergab für Gladbach noch einen Foulelfmeter (78.).

BVB mit Mühe zu drei Punkten

Dortmund stellte auch ohne den weiter angeschlagenen Erling Haaland wieder Kontakt zur Tabellenspitze her, musste dabei aber lange zittern. Wie schon beim 0:1 vor einer Woche in Mönchengladbach bereitete das Fehlen des norwegischen Torjägers Probleme. Doch dank der Treffer von Raphael Guerreiro (10./Foulelfmeter) und Julian Brandt (51.) behielt der BVB die Oberhand. Die Augsburger, bei denen Michael Gregoritsch in der 78. Minute eingewechselt wurde, verpassten trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Andi Zeqiri (35.) und einer passablen Vorstellung eine mögliche Überraschung.

Hoffenheim musste sich mit Florian Grillitsch in Stuttgart 1:3 (0:1) geschlagen geben, die Schwaben beendeten dank Marc Oliver Kempf (18.), Konstantinos Mavropanos (60.) und Roberto Massimo (80.) ihren Negativlauf. Der späte Treffer von Jacob Bruun Larsen (84.) leitete keine Wende für Hoffenheim mehr ein, das wegen einer muskulären Blessur kurzfristig auf ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hatte verzichten müssen. (APA, 2.10.2021)

Ergebnisse Deutsche Bundesliga – 7. Runde:

Freitag

1. FC Köln – Greuther Fürth 3:1 (0:1) Köln: Kainz bis 78., Ljubicic ab 67., Schaub ab 85.

Samstag

Borussia Dortmund – FC Augsburg 2:1 (1:1) Augsburg: Gregoritsch ab 78.

VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim 3:1 (1:0) Stuttgart: ohne Kalajdzic (verletzt); Hoffenheim: mit Grillitsch, Posch Ersatz, ohne Baumgartner (verletzt)

VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:2) Wolfsburg: Pervan Ersatz, ohne Schlager (verletzt); Gladbach: Wolf Ersatz, ohne Lainer (verletzt), Trainer Hütter

Hertha BSC Berlin – SC Freiburg 1:2 (0:1) Freiburg: mit Lienhart (Tor zum 1:0/17.)

RB Leipzig – VfL Bochum 18.30

Sonntag

FSV Mainz 05 – Union Berlin 15.30

Bayern München – Eintracht Frankfurt 17.30

Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen 19.30