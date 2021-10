In dieser Galerie: 3 Bilder Die Meute abhängen. Foto: AFP/FRANCOIS LO PRESTI Überzeugende Performance der Britin Elizabeth Deignan bei der Premiere der Frauen bei Paris-Roubaix. Foto: AFP/ERIC LALMAND Stein stemmen. Foto: AFP/FRANCOIS LO PRESTI

Roubaix – Die Britin Elizabeth Deignan hat nach einer eindrucksvollen Solofahrt die erste Auflage des Radklassikers Paris-Roubaix für Frauen gewonnen. Die 32-jährige Ex-Weltmeisterin aus dem Trek-Rennstall bejubelte nach 116 km, 30 davon über die gefürchteten Pflastersteine, einen prestigeträchtigen Premierenerfolg. Zweite wurde wie bei der WM in der Vorwoche die Niederländerin Marianne Vos (Jumbo/+ 1:17 Min.). Rang drei ging an Deignans Teamkollegin Elisa Longo Borghini (ITA/1:47).

Bei schwierigen Bedingungen mit teils nassem Untergrund, Wind und Regen in der Schlussphase gab es etliche Stürze. Zeitfahr-Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten zog sich dabei einen Schambeinbruch zu. Die drei gestarteten Österreicherinnen Sarah Rijkes sowie Kathrin und Christina Schweinberger kamen außerhalb des Zeitlimits ins Ziel. Die 118. Ausgabe der Männer geht am Sonntag in Szene. (APA, 2.10.2021)