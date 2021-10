Wahlsieger Olaf Scholz verhandelt am Sonntag erst mit FDP und Grünen, danach startet die CDU mit Verhandlungen mit der FDP. Die SPD liegt in Umfragen weiter vorne

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz darf sich auch nach der Wahl über große Zustimmung aus der Bevölkerung freuen. Foto: imago images / Frederic Kern

Berlin – Am Sonntag starten eine Woche nach der Bundestagswahl auch SPD und Union die Beratungen über die Bildung der künftigen Regierung – allerdings nicht miteinander sondern jeweils mit Vertretern der Grünen und FDP. Das SPD-Verhandlerteam um Kanzlerkandidat Olaf Scholz trifft die beiden kleineren Parteien getrennt am Sonntag. Verhandler der Union um Kanzlerkandidat Armin Laschet beraten sich am Sonntagabend mit der FPD, am Dienstag folgen Gespräche mit den Grünen.

Grüne und FDP haben sich bereits am Freitag getroffen und sondiert. Nach dreistündigen Gesprächen wollten die Grünen Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck, sowie FDP-Chef Christian Lindner keine Inhalte und Übereinkünfte nach außen dringen lassen, demonstrierten aber Einigkeit. Scholz und die SPD, die gemeinsam mit den Grünen und der FDP zu jenen Parteien zählt, die bei der Wahl dazugewonnen haben, will eine Ampelkoalition aus eben jenen Wahlgewinnern formieren. Die Union setzt auf eine Jamaika-Koalition. Umfragen zufolge würde die Mehrheit der Deutschen die SPD-Wunschkoalition befürworten.

SPD in Nach-Wahl-Umfrage deutlich vor Union

Auch den "Sonntagstrend" führen die Sozialdemokraten mit größer werdendem Abstand zu Union an. Bei der Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag" gewann die SPD im Vergleich zu Vorwoche zwei Prozentpunkte dazu und kommt auf 28 Prozent. Die Union büßte hingegen drei Punkte ein und liegt bei 21 Prozent. Auch die Grünen (plus 1/16 Prozent) und die FDP (plus 0,5/12 Prozent) legten leicht zu. Die AfD und die Linke verharrten bei 10 beziehungsweise 5 Prozent.

Die CDU/CSU war bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag auf den Tiefpunkt von 24,1 Prozent gestürzt. Die SPD wurde mit 25,7 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen kamen als drittstärkste Kraft auf 14,8 Prozent. Dahinter lag die FDP mit 11,5 Prozent. (Davina Brunnbauer, 3.10.2021)