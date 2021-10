Getöter war ägyptischer Staatsangehöriger, vier weitere Soldaten wurden schwer verletzt. Auch Bundesheer in westafrikanischem Staat im Einsatz

Neben der UN-Mission MINUSMA gibt es in der Sahelzone weitere internationale Einsätze, darunter die EU-Ausbildungsmission EUTM. An beiden sind österreichische Soldaten beteiligt. Foto: imago images/Joerg Boethling

Bamako – Im Norden Malis ist ein ägyptischer UN-Blauhelmsoldat bei einer Explosion getötet worden. Vier weitere Soldaten seien schwer verletzt worden, als ihr Konvoi auf einen Sprengsatz traf, teilten die Vereinten Nationen am Samstag mit. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Angriff und forderte die malischen Behörden auf, die Verantwortlichen zu finden.

"Dieser Vorfall ist eine traurige Erinnerung an die ständige Gefahr, die unsere Friedenstruppen bedroht", hieß es in einer Erklärung der UN-Mission MINUSMA. MINUSMA ist eine der kostspieligsten und gefährlichsten Friedensmissionen der Vereinten Nationen.

Mehrere internationale Einsätze

In Mali sowie anderen Staaten der Sahelzone – einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt – sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen.

Erst vergangene Woche war ein Soldat der französischen Operation "Barkhane", die in Mali bis zu 5.100 Soldaten umfasst, getötet worden. Daneben gibt es zwei internationale Einsätze, an denen neben der deutschen Bundeswehr jeweils auch das Bundesheer beteiligt ist. Zehn österreichische Soldaten beteiligen sich an der EU-Ausbildungsmission EUTM, drei sind Teil der MINUSMA. (APA, 3.10.2021)